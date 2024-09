Wiener Barbershops im Visier: Mehrere Betriebe wegen Verstößen überprüft

Bei Kontrollen in Barbershops in Wien hat die Finanzpolizei im September insgesamt 29 Verstöße gegen arbeitsmarktrechtliche Bestimmungen festgestellt. Mehr als 11.000 Euro an ausstehenden Abgaben wurden eingebracht. Insgesamt 34 Betriebe waren überprüft worden, teilte das Finanzministerium am Freitag mit.