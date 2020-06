Frischmuth: "Zu viele Bücher werden verramscht"

KURIER: Ihr neuer Roman trägt den Titel "Woher wir kommen". Welchen Einfluss hat unsere Herkunft?

Barbara Frischmuth: Einen sehr großen. Nur Mathematik- und sonstige Genies können gegen den Strom schwimmen. Förderung ist sehr wichtig, es gibt allerdings auch ein Zu-Tode-Fördern. Bei Kindern und jungen Menschen ist es besser, viel anzubieten und zu erkennen, wo die Stärken liegen.

Haben Sie diese Stärken bei Ihrem Sohn (Florian Anastasius Grün ist Künstler, Anm. d. Red.) früh erkannt?

Ich war mit meinen Sohn in vielen Museen, auch in Amerika, weil mir von Anfang an klar war, dass er eine bildnerische Begabung hat. Heute ist er hauptberuflich Tätowierer, was auch mit Kunst zu tun hat, und experimentiert mit Bilder und Skulpturen.

Ihr Roman greift das aktuelle Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf.

Es wird den Frauen nicht leicht gemacht. Auch den Männern nicht, aber es sind sehr wenige in dieser Situation. Gerade in einer Gesellschaft, die so gar nicht "Kinder-affin" ist, müsste man mehr Betreuungseinrichtungen schaffen. Das ist bis heute ein ungelöstes Problem. Man kann keine promiskuitive Gesellschaft statuieren, ohne sich ihren Folgen zu stellen. Diese sind, dass Kinder in Patchworkfamilien aufwachsen und Frauen Kinder oft alleine aufziehen und einem Beruf nachgehen müssen, um nicht in die Armutsfalle zu tappen.

Sie haben in einem Interview gesagt: Wie immer in Krisenzeiten werden die Frauen zurück an den Herd geschickt...

Vieles, das schon erreicht war, gibt nach. Ich würde mir von den jüngeren Frauen diesbezüglich mehr Aktivität wünschen. Sie lassen sich Dinge gefallen, die meine Generation nicht willens war, sich gefallen zu lassen. Die jungen Frauen sind in der "besten aller Welten" groß geworden, man hat ihnen nur wenig an Verzicht zugemutet, sondern sie auf eine Welt des Konsums vorbereitet, die kaum noch hinterfragt wurde.

Mussten Sie einmal auf etwas verzichten?

Oh ja! Meine Mutter war öfter knapp vor dem Ruin, sie war wohl keine gute Geschäftsfrau. Es gab Zeiten, wo der Wintermantel ein echten Problem war. Aber dass ich studiere, war ihr wichtig. Ich habe in der Klosterschule nach vier Jahren mein Zeugnis nicht bekommen, weil ich die Einzige war, für die das Internatsgeld noch nicht bezahlt war. Ich hatte einen Vorzug und durfte das Zeugnis nur anschauen. Das war schmerzlich, aber es hat mich wacher gemacht. Später, zu Zeiten des Forums Stadtpark, haben wir junge AutorInnen begonnen, Bücher gegenseitig auszuleihen, weil wir uns selbst die wichtigen alle nicht leisten konnten.