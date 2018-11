Frisches Gemüse aus der Winterproduktion

Auf Verpackungen wollen die Konsumenten trotz der laufenden Diskussion über Kunststoffverpackungen nicht verzichten. Im Shop LGV-Gärtnerkistl in der Kettenbrückengasse (Wien-Margareten) wird das Gemüse ohne Verpackung angeboten. Doch die Kunden suchen beim Einkauf zuerst nach einer Verpackung. Daher werden Papiertüten oder kleine Behältnisse angeboten. In Zukunft soll vor allem Karton statt Plastik zum Einsatz kommen. Allein durch eine dünnere Kunststoffstärke bei Behältnissen konnte die LGV jährlich drei Tonnen Plastik einsparen. Es ist auch möglich, Verpackungen aus Maisstärke herzustellen. Zur Produktion werden nur schlechte Qualitäten verwendet, die in der Lebensmittelindustrie nicht eingesetzt werden können.

Insgesamt hat die LGV bis Ende Oktober 41.100 Tonnen Gemüse im Wert von rund 75 Millionen Euro angebaut. Das ist um rund zehn Prozent weniger Gemüse als im Jahr davor. Der Grund dafür ist laut LGV das geänderte Klima. Das geringere Angebot an Gemüse in Europa hat die Erzeuger-Preise um drei Prozent steigen lassen.

Die LGV ist nach dem Vertriebs-Zusammenschluss mit der Seewinkler Sonnengemüse (SSG) die größt Erzeugergemeinschaft für Frischgemüse in Österreich. Der Marktanteil beträgt bei Paradeiser 30 bis 35 Prozent, bei Gurken 40 Prozent und bei Paprika über 60 Prozent. Die Produkte werden unter dem Namen Gärtnerkistl angeboten oder über die Eigenmarken des Lebensmittel-Einzelhandels verkauft.

Andreas Anzenberger