Friedensmission beim Handelskrieger

Gesperrte Straßen, Barrikaden und strenge Zugangskontrollen in den großen Hotels. Der Ausnahmezustand, der in Midtown Manhattan mehr als eine Woche wegen der UNO-Generalversammlung das gewohnte Leben lahmgelegt hat, entlud sich am Wochenende in einer Massenpanik. Bei einem Benefizkonzert im Central Park versetzte das klappernde Geräusch einer umstürzenden Polizeiabsperrung derart in Schrecken, dass viele der 60.000 Besucher aus Angst vor vermeintlichen Schüssen zum Exit rannten.

Der weiträumig gesperrte Gehsteig vor dem güldenen Trump Tower auf der Fifth Avenue ist ab sofort wieder passierbar. Die Karawane der Staatspräsidenten, Premiers und Außenminister, die sich einmal im Jahr als Weltenlenker inszenieren, macht sich gerade auf den Heimweg, als Margarete Schramböck Sonntagnachmittag in New York landet.

24 Stunden New York und 48 Stunden Washington hat die Wirtschaftsministerin auf ihrem Terminkalender, um hier das zu tun, was Politik im Alltag wirklich ist: Das Bohren harter Bretter. Und diese Bretter sind seit dem Einzug von Donald Trump ins Weiße Haus besonders hart.

Die Ministerin will vor dem heute am Abend in Innsbruck beginnenden informellen EU-Handelsministerrat die Stimmung im von Trump einseitig erklärten Handelskrieg ausloten. Nachdem der US-Präsident jüngst Strafzölle auf Stahl und Aluminium auch aus Europa verhängt hatte, erwiderte die EU mit Einfuhrabgaben auf Jeans, Whiskey und Harley Davidson. Nach einem Blitzbesuch von Jean-Claude Juncker im Juni verhandelt die EU-Kommission ohne laute Nebengeräusche mit den USA neue Spielregeln für den transatlantischen Handel. Zuletzt hielten beide Seiten den Ball auffällig flach. Ein Wunder bei Trump, der bei Politikern nur „fuck you“ oder „love you“ kennt.

Schramböck ist da, um begleitend gute Stimmung zu machen – vor allem in Sachen EU. Denn die Ausläufer des neuen Handelskrieges schlagen hierzulande bei einer Gesamtexportsumme von fast zehn Milliarden Euro mit einigen hundert Millionen Euro in Sachen Alu und Stahl noch nicht auf das Beziehungsklima nachhaltig durch.