Freud und Leid mit der Mini-Inflation

Warumzu diesen Werkzeugen greifen wird? Vor allem geht es derdarum, eine möglicheabzuwenden. Mit 0,7 Prozent war die Inflationsrate in dersehr tief und weit von jenen knapp zwei Prozent entfernt, die dieals Geldwertstabilität ansteuert. Geht die Inflation noch weiter zurück oder gehen die Preise gar zurück, droht eine Abwärtsspirale: Haushalte und Unternehmen verschieben größere Anschaffungen, weil sie auf weiter sinkende Preise warten. Das lähmt die Wirtschaft und stürzt sie schlimmstenfalls sogar in eine. Löhne müssten gekürzt werden, die Arbeitslosigkeit würde steigen – die Spirale nach unten wäre nur schwer zu stoppen.

Tiefe Zinsen sollen zum einen die Bereitschaft schüren, kreditfinanzierte Investitionen zu tätigen – was die Konjunktur (und die Inflation) ankurbeln kann. Winzige Euro-Zinsen sollen zudem helfen, den Kurs der Gemeinschaftswährung nach unten zu drücken. Aus Sicht der EZB hat ein hoher Euro-Kurs nämlich einen eklatanten Nachteil: In US-Dollar gehandelte Rohstoffe werden – in Euro umgerechnet – billiger. Und das drückt die Inflationsrate zusätzlich nach unten.

Was erhofft sich Draghi von einem negativen Zinssatz? Banken könnten es bald leid sein, etwas dafür zu zahlen, wenn sie Geld bei der EZB zwischenlagern – quasi eine Safegebühr zahlen. Die Institute könnten daher vermehrt dazu übergehen, liquide Mittel in Form von Krediten zu vergeben. Beispiele aus anderen Ländern haben allerdings gezeigt, dass dieser Automatismus nicht zwingend funktioniert. Draghi hätte daher noch ein weiteres Werkzeug zur Verfügung: Er könnte Banken wirklich günstiges Geld für längere Zeit leihen (was er in der Vergangenheit schon zwei Mal getan hat). Diesmal könnte er allerdings die Auflage daran knüpfen, dass diese billigen Mittel wirklich in Form von Krediten den Weg in die Unternehmen und Haushalte finden.

Die Erwartungen, die Draghi geschürt hat, sind derart hoch, dass er jetzt tatsächlich handeln muss. Verschiebt er die Entscheidung erneut, wird es an den Börsen abwärts und mit dem Euro-Kurs nach oben gehen, malen Finanzexperten schwarz.