„Das Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen, wer die Hintermänner sind, bleibt jetzt abzuwarten“, erklärt Semler gegenüber dem KURIER. Österreichs oberster Freimaurer hat in seiner Funktion für die Großloge beim Landesgericht für Strafsachen Wien einen Antrag auf Ermittlungsmaßnahmen gestellt, dem Folge gegeben wurde. Der Vorwurf lautet auf üble Nachrede im Internet.

Der KURIER berichtete am Wochenende, publizierte aber aus medienrechtlichen Gründen den Link nicht und nennt nach wie vor keine Namen. Berichtet wurde aber, dass die Justiz aktiv wurde und die Polizei bereits zu ermitteln begonnen hat.

Die auf dem US-Anbieter WordPress publizierte Website wurde in der Nacht auf Montag aus dem Netz genommen. Sie ist, zumindest derzeit, nicht mehr auffindbar.

Semler behält sich allerdings noch weitere Schritte vor, „insbesondere ist durch die Website der Tatbestand der Verleumdung erfüllt worden“. Verleumdung ist ein Offizialdelikt, das heißt, die Staatsanwaltschaft (StA) muss in diesem Fall von sich aus tätig werden.

Die Wiener StA hat allerdings vor wenigen Tagen auf eine anonyme Anzeige hin kein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Inzwischen wurde jedoch in Salzburg eine weitere, komplexere Sachverhaltsdarstellung eingebracht.

Selbstkritik

In den 83 Logen sorgt die Causa unter den rund 3800 Mitgliedern für viel Ärger. Allerdings mischt sich in den Unmut auch leise Selbstkritik. Vielleicht habe man in den vergangenen Jahren doch zu viele Leute aufgenommen, die nur Geschäfte machen wollen oder sich einen Karrierevorteil erhoffen, gibt ein langjähriges Mitglied zu bedenken. Und meint, diese wären bei den Rotariern vermutlich besser aufgehoben.