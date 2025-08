Warum ein anonymes Pamphlet für Ärger bei den Freimaurern sorgt

Die Website, auf Wordpress publiziert, wird ganz gezielt verschickt. An Medien ebenso wie an Wirtschafts- und Politikkreise. "Wie ein Kettenbrief, den am Ende alle lesen“, sagt Semler. Der KURIER publiziert den Link nicht. Aus medienrechtlichen Gründen und um diesem Machwerk nicht noch zusätzliche Breitenwirkung zu ermöglichen.

Server in den USA

Semler hat in seiner Funktion für die Großloge beim Landesgericht für Strafsachen Wien in der Vorwoche einen Antrag auf Ermittlungsmaßnahmen gestellt. Beantragt wird, die Stamm- und Zugangsdaten der Website zu erheben. Der Vorwurf lautet auf üble Nachrede über das Internet, was freilich kein Strafrechtsdelikt ist. Das Gericht nimmt die Vorwürfe aber ernst und hat den Antrag kürzlich an die Polizei weitergeleitet, die bereits ermittelt. "Der Antrag ist eingelangt und das Gericht hat alles veranlasst und die entsprechenden Schritte eingeleitet“, bestätigt Gerichtssprecherin Christina Salzborn gegenüber dem KURIER.

Ein Betroffener hat anonym Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Wien erstattet. Wegen des Vorwurfs der Verleumdung, Kreditschädigung und der üblen Nachrede. "Es liegt kein Anfangsverdacht einer strafbaren Handlung vor, deswegen wird kein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagt Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Dass kein Anfangsverdacht gesehen wird, ist insofern bemerkenswert, als die Vorwürfe gegen etliche Freimaurer teilweise strafrechtlich relevant sind, wie beispielsweise Korruption und Kick-backs.

An die Ersteller der Website zu kommen, wird für die österreichischen Behörden schwierig. Wordpress ist ein US-Unternehmen, die Server stehen in den USA. Verteilt wird über Proton, ein verschlüsselungssicheres E-Mail-Programm eines Schweizer Unternehmens.

andrea.hodoschek@kurier.at