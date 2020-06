Freihandelsdeal: "Sorgen wurden unterschätzt"

Seit bald einem Jahr verhandelt die EU-Kommission mit der US-Regierung über ein Freihandelsabkommen. Die Gespräche über das Transatlantic Trade and Investment Partnership (kurz: TTIP) seien "ein Lernprozess", sagt der deutsche Wirtschafts-Staatssekretär Stefan Kapferer. Beim EU-Handelsrat am Donnerstag in Brüssel befassten sich die Länder-Vertreter denn auch intensiv mit der Frage, wie man die öffentliche Stimmung wieder zugunsten von TTIP drehen kann.