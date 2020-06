Fischler: "Chancen für TTIP sind fünfzig zu fünfzig"

Das größte EU-Interesse sieht Fischler an einer Öffnung des US-Dienstleistungssektors, wovon vor allem Banken, Versicherungen oder auch Fluglinien profitieren würden. Dort versuchten die Amerikaner riesige Hürden aufzubauen. Bei der Informationstechnologie könnte die Dominanz der US-Konzerne sogar noch wachsen.

Österreichs Bauern dürfen sich in einigen Nischen Chancen ausrechnen, erwartet der Präsident des Forums Alpbach: "Wirklich wettbewerbsfähig sind wir bei Wein, dort steigt das Interesse in den USA." Absatzchancen sieht er beim gehobenen US-Mittelstand etwa für die Zuckerwarenindustrie, für Marmeladen oder Pasteten – also bei hochveredelten Produkten, wo der Rohstoffpreis wenig ins Gewicht fällt. "Unsere Schwäche ist, dass wir keine international starken Lebensmittelmarken haben – abseits von Red Bull."

Einfach ausklammern könne man große Kapitel wie den Agrarhandel übrigens nicht, sagt Fischler. Das sei nach den Regeln der Welthandelsorganisation ( WTO) verboten: "Darüber wachen Schwellenländer wie China oder Brasilien mit Argusaugen." Ein einseitiges Mini-Abkommen könnte zudem weder im EU-Parlament noch im US-Kongress bestehen. Ob die Parlamente aller 28 EU-Länder zustimmen müssen, hält Fischler für eine politische Entscheidung. Bei früheren Abkommen sei das nicht der Fall gewesen. "Aber sollte es dazu kommen, geht das mit Sicherheit in irgendeinem Land schief."