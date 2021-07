Frankreichs Reiche in der Steuerschraube

Frankreichs reichster Mann hat indessen eine fremde Staatsbürgerschaft beantragt. Bernard Arnault, der 63-jährige Vorsitzender des Luxusgüter-Herstellers Louis Vuitton Moët Hennessy ( LVMH), will Belgier werden. Auf 41 Milliarden Dollar (rund 32 Mrd Euro) beziffert das Magazin Forbes Arnaults Vermögen. Das Blatt stuft ihn als viertreichsten Menschen weltweit ein. In Frankreich und Europa liegt er sogar auf Platz eins.

Vermutungen, dass er sich dem Zugriff der französischen Steuerbehörden entziehen wolle, wies Arnault zurück. "Herr Bernard Arnault ist und bleibt in Frankreich steuerpflichtig", heißt es in einer Stellungnahme. "Der eventuelle Erwerb der doppelten französisch-belgischen Nationalität ändert nichts an dieser Situation." Als Nordfranzose habe er schon immer enge Verbindungen zum Nachbarland Belgien gehabt, sein Unternehmen " Groupe Arnault" wolle zudem die Investitionen dort ausweiten.

Dass er kein Freund der Steuerpläne von Präsident Hollande ist, verbirgt Arnault allerdings nicht. Für die politischen Gegner Hollandes ist seine Entscheidung jedenfalls ein gefundenes Fressen.