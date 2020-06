Frankreich: Neustart mit leeren Taschen

Nach dem EU-Gipfel der Vorwoche regiert in Europa wieder der Sparstift. Neben Frankreich muss auch Italien den Gürtel noch enger schnallen. Laut Medienberichten wird Premier Mario Monti noch diese Woche Einschnitte in der Höhe von 4,2 Milliarden Euro in die Wege leiten. Das soll die ansonsten notwendige Erhöhung der Mehrwertsteuer ab Oktober noch abwenden. Laut dem Regierungschef sollen strukturelle Maßnahmen die Kostendämmung bewirken. Insgesamt wollen "Super Mario" und sein Team in den kommenden drei Jahren 30 Milliarden Euro einsparen.

Auch in Spanien müssen zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, damit das Ziel für 2012, das Defizit von 8,9 Prozent des BIPs auf 5,8 Prozent zu drücken, noch erreicht wird. Premier Mariano Rajoy erwägt angeblich, mehrere Steuern zu erhöhen.