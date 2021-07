Frankreich: Multi-Milliardär gegen Präsident

Mit Nobel-Marken zu Reichtum

Luxus ist das Schlüsselwort im Leben von Bernard Jean Étienne Arnault: Wer sich ein Kostüm von Christian Dior oder eine Louis-Vuitton-Tasche leistet, ein Glas Moët & Chandon-Champagner gönnt oder einen Hennessy-Cognac, trägt zum enormen Reichtum des 63-Jährigen bei. Denn an all diesen Unternehmen ist Arnault führend beteiligt. Mit einem geschätzten Vermögen von 32 Milliarden Euro ist der gelernte Ingenieur mittlerweile der reichste Franzose, der reichste Europäer und laut Forbes-Liste 2012 der viertreichste Mann der Welt.

Bereits im Alter von 22 Jahren trat er in das väterliche Immobiliengeschäft ein, das er durch den lukrativen Bau von Ferienwohnungen an der Côte d’Azur zu neuen Höhen führte. Dasselbe Konzept setzte er später auch in Florida um. 1985 erweiterte er sein Geschäft und stieg in die Textilbranche ein. Er kaufte angeschlagene Unternehmen, sanierte und verkaufte sie zum Teil wieder. Aus dieser Zeit stammt sein Ruf als Kapitalist der harten Tour. Er bewies aber auch einen guten Riecher, als er Christian Lacroix in die Modebranche einführte. Über seine Holding-Gesellschaft Groupe Arnault baute er Schritt für Schritt ein mächtiges Imperium auf.

Der Hobby-Pianist betätigt sich auch als Kunstsammler und ließ vor sechs Jahren vom US-Stararchitekten Frank O. Gehry ein Museum in Paris errichten. Ein weiteres Hobby ist der Weinbau: Arnault besitzt eines der größten Grand-Cru-Weingüter im Bordeaux und kauft ständig weitere Flächen an.

Bernard Arnault ist in zweiter Ehe mit Hélène Mercier verheiratet. Mit ihr hat er drei Kinder, weitere zwei stammen aus seiner ersten Ehe. Er ist ein enger Freund von Nicolas Sarkozy und war 1996 dessen Trauzeuge bei der Hochzeit mit Cécilia. Ihm verdankt er auch die Auszeichnung als Großoffizier der französischen Fremdenlegion.