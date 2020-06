Frankreich droht Österreich mit schwarzer Liste

„ Paris setzt Bern und Wien unter Druck“, titelte am Donnerstag die Wirtschaftsbeilage des Pariser Blatts Le Monde. Österreich und die Schweiz würden von Frankreich auf eine „schwarze Liste der Steuerparadiese“ gesetzt werden. Den betreffenden Ländern würden „Fiskal-Sanktionen durch erhöhte Abgaben auf alle Transaktionen“ drohen, wie die Zeitung ein wenig vage formuliert.

Der Anlass ist die Forderung nach einem automatischen Informationsaustausch zwischen den Staaten über den Besitz von Konten durch die jeweiligen Staatsangehörigen, also nicht bloß die Übermittlung von Informationen nach einer gezielten zwischenstaatlichen Anfrage. Frankreich stützt sich dabei auf den Beschluss des G8-Gipfels in Nordirland zu Wochenbeginn, der diesen Informationsaustausch zu einer Schlüsselmaßnahme erhoben hat. Dieser haben bereits 17 Staaten zugestimmt, darunter die USA, Großbritannien und Deutschland.

Allerdings werden in der „schwarzen Liste“ für 2013, deren Veröffentlichung in Paris unmittelbar bevorsteht, Österreich und die Schweiz noch nicht aufscheinen, weil bisher die Verweigerung des automatischen Informationsaustausches auch in Frankreich noch nicht als Kriterium galt, um als Steuerparadies eingestuft zu werden.

In der aktuellen Parlamentsdebatte in Paris über ein schärferes Gesetz gegen Steuerbetrug wird aber Finanzminister Pierre Moscovici einen entsprechenden Antrag einbringen. Dann würden Österreich und die Schweiz, bei gleichbleibender Haltung in Sachen Bankgeheimnis, im Jahr 2016 auf die ominöse Liste geraten.