Franken-Kredite: Linz macht 34,8 Mio. Euro Verlust

Bei den Fremdwährungsfinanzierungen und den diesbezüglichen Absicherungen hatte die Stadt Linz in den vergangenen Jahren kein gutes Händchen - oder anders gesagt: Die Stadt hatte nicht immer die besten Berater oder Bankpartner. Nachdem die Schweizer Nationalbank Mitte Jänner die Euro-Kursbindung bei 1,20 Franken über Nacht aufgehoben hat, ist auch Linz in Zugzwang gekommen, zu reagieren. Die Stadt Linz hat am Donnerstagvormittag einstimmig beschlossen, 48,75 Millionen der bestehenden Verschuldung von mehr als 97,5 Millionen Schweizer Franken in Euro zu konvertieren. Zuvor hatte Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ), der die Franken-Verschuldung von seinem Vorgänger Franz Dobusch geerbt hat, die drei führenden Regionalbanken - Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, Sparkasse und Oberbank - in den Finanzausschuss eingeladen und die Situation analysieren lassen.