Franken-Kredite: 870 Klagen gegen Balkan-Hypos

Die sechs Balkan-Banken der notverstaatlichten Hypo Alpe-Adria-Bank wurden, wie berichtet, an den US-Finanzinvestor Advent und die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) verkauft. Doch die Republik Österreich haftet gegenüber den Käufern für Risiken aus den Rechtsstreitigkeiten mit der BayernLB und auf dem Balkan mit bis zu 1,7 Milliarden Euro. Aus diesem Haftungstopf sollen auch allfällige Schadenersatzzahlungen an Hypo-Kunden in Bosnien, Kroatien, Montenegro und Serbien geleistet werden, denen die Hypo Frankenkredite andiente.

Bereits seit 2012 werden die Hypos in Südosteuropa mit Klagen überhäuft. Aktuell sind in Bosnien 722 Zivilverfahren gegen die regionale Hypo anhängig. Streitwert: 16 Millionen Euro. Der Vorwurf: Falschberatung bei der Vergabe der Frankenkredite. So sollen die Kunden über die Zins- und Währungsrisiken nicht richtig informiert worden sein. Das wird bestritten.

Indes fordern bosnische Kläger vor Gericht, dass ihre Kredite auf den Wechselkurs des Franken zur bosnischen Mark des Jahres 2007 zurückgestuft werden – also auf das Vor-Krisen-Niveau. Auch in Serbien ist die Hypo derzeit mit 122 Klagen konfrontiert, in Kroatien mit 22 und Montenegro mit vier Verfahren. Nicht eingerechnet sind dabei jene Prozesse, die bereits beendet worden sind.