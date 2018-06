Frag doch den Schwarm: Wie es Crowdfunding in Österreich geht

Seit der Gründung vor zwölf Jahren konnte der Umsatz um 40 bis 75 Prozent pro Jahr gesteigert werden. Im Vorjahr wurden 27 Millionen Euro umgesetzt, bis zum Jahr 2021 soll die 100-Millionen-Euro-Schwelle übersprungen werden. Um das zu stemmen, braucht Niceshops mehr Platz – für Büro, Lager und Produktion. Bei der Finanzierung eines neuen Logistikzentrums beim Unternehmensstandort in Saaz in der Südoststeiermark kann auch die Crowd mittun. Seit Mitte Mai läuft über die Plattform Lion Rocket das Funding. Bereits in den ersten sechs Stunden wurde die Marke von 100.000 Euro geknackt, mittlerweile sind knapp 438.000 Euro zusammengekommen. Der Spatenstich für den Neubau ist bereits im März erfolgt, fertig soll der mehrgeschoßige Bau im Herbst werden. Dann ist auch genug Platz, um die Beschäftigten-Zahl von aktuell 166 auf 260 aufzustocken.

Niceshops gilt als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im heimischen E-Commerce. Das lockt nicht nur Kleinanleger an. Diese Woche wurde bekannt gegeben, dass sich Seven Ventures Austria, der Venture-Zweig der ProSiebenSat.1 PULS 4-Gruppe in Österreich, an Niceshops beteiligt hat. Für Seven Ventures haben die Steirer einige „Highflyer“ im Portfolio – etwa die Plattform Ecco Verde, deren Naturkosmetik Marktführer in Italien ist.

Beispiel Gasteiner Bergbahnen: Bürger beteiligen sich am Skigebiet

Skilift-Betreiber wissen üblicherweise nicht sehr viel über ihre Kunden, das Wort Kundenbindung ist eher ein Fremdwort. Nicht so bei der Gasteiner Bergbahnen AG (160 Mitarbeiter), die bei der Modernisierung des Skigebiets Schlossalm Skifahrer, Einheimische und Urlauber mit einbinden.