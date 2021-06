Fortuna ist Casinos Austria wieder hold

In die zwölf österreichischen Casinos wurden mehr als 50 Millionen Euro investiert. Stoss erwartet im Inland erstmals einen Umsatz über 300 Millionen Euro, das entspricht einem Plus von 20 Prozent. Die Zahl der Besuche stieg um 8,5 Prozent auf mehr als 2,7 Millionen. Erstmals zählten die Casinos mehr Besucher aus dem Ausland als inländische Gäste.

Den Rückgang der russischen Besucher gleichen Gambler aus Asien, vor allem aus China und dem Mittleren Osten, aus. Dem Casino Bregenz, nach dem Standort in der Wiener Kärntner Straße der profitabelste Spieltempel, kommt die Stärke des Schweizer Franken zugute. Mit Jahresbeginn 2016 sperrt das neue Casino in Zell am See auf und ersetzt Gastein. Das Wiener Casino (600.000 Besuche) wiederum profitiert vom Verbot des Automatenspiels.

Von Jänner bis Oktober 2015 wurden in ganz Österreich 1935 illegale Slotmaschinen beschlagnahmt, berichtet Stoss. Etliche Betreiber scheren sich nicht um das Verbot und sperren ihre Automatensalons unmittelbar nach dem Besuch der Finanzpolizei wieder auf.