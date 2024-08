Forschungsmanagerin Bach: "Mathematik nicht zu beherrschen, muss uncool sein"

Müsste man dafür auch national die Kräfte bündeln? Es gibt so viele Forschungsinstitute in Österreich – übrigens mit sperrigen Namen: AIT, IST Austria, FWF, FFG.

Österreich liegt bei Forschungsausgaben an dritter Stelle in der EU, beim Wirtschaftswachstum am Schluss. Stimmen Input und Output nicht zusammen?

Was müssen Ihre Mitarbeiter an Qualifikation mitbringen?

Es geht darum, weniger und erneuerbare Energie zu verbrauchen. Wir forschen an leichteren Bauteilen für die Flug- und Autoindustrie und an Batterien der Zukunft.

Das AIT forscht auch an umweltverträglicher Luftfahrt. Was wird da kommen?

Nach den aufgeflogenen Anschlagsplänen gegen das Taylor-Swift-Konzert in Wien wird noch mehr über Cybersecurity diskutiert. Welchen Beitrag leistet das AIT dazu?

Wir haben zum Beispiel eine Cyber-Range, wo wir Ausbildung für Unternehmen anbieten und Ernstfälle simulieren können. Für die breite Bevölkerung interessant ist unser Fake-Shop-Detector. Über 300.000 Österreicher jährlich erleiden einen finanziellen Schaden durch Fake Shops. Mit einem kostenlosen Browser-Plug-in können Sie dies mit künstlicher Intelligenz enttarnen. Und wir arbeiten an KI, die Fake News und Hate Speech entdeckt.

Der E-Boom – von Solarpaneelen bis E-Autos – findet in China statt. Die USA sind bei digitalen Plattformen und Künstlicher Intelligenz vorne. Wo ist denn die Nische für Europa und Österreich?

Europa war immer in Produktionsprozessen stark. Jetzt geht es darum, Künstliche Intelligenz auch bei Qualitätssicherung einzusetzen, um noch effizienter zu produzieren.

Smart machines?

Zum Beispiel. Wir entwickeln auch Materialien mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz weiter. Da kann Europa wieder auf den Stockerlplatz kommen. Wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit wäre aber, Forschung und Technologie mit Industriepolitik enger abzustimmen und zu überlegen, wo wir künftig industriell stark sein wollen.

Was halten Sie von CO2-Speicherung?

Das ist ein Muss. Müllverbrennung etwa, die in Zusammenhang mit Fernwärme sinnvoll ist, erzeugt CO 2 -Emissionen. Dieses CO 2 kann man in alten Öl- oder Gaslagerstätten speichern.

Tut es Ihnen leid, als Managerin selbst nicht mehr forschen zu können?

Ein bisschen!