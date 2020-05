Forscher brauchen mehr Geld

"Das Geld ist ja da, es wird nur falsch ausgegeben." Hannes Androsch, Vorsitzender des Rats für Forschung und Technologieentwicklung (RFT), fordert eine deutliche Aufstockung der Mittel für Forschungsförderung und Universitäten. Statt Hunderte Millionen Euro "Strafe" für nicht erreichte Klimaziele zu zahlen oder die Pendlerpauschale zu erhöhen, sollten Milliardenbeträge in Bildung und Forschung fließen. Sonst laufe Österreich Gefahr, kritisierte Androsch gemeinsam mit Vertretern der Unis und Förderagenturen am Mittwoch, international den Anschluss und vor allem an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren.