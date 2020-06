Industrie fordert Geld aus Funkfrequenz für Forschung

Um auch künftig im internationalen Wettbewerb mithalten zu können, brauche die Branche – fordern Ederer und FEEI-Geschäftsführer Lothar Roitner einmal mehr – flexiblere Arbeitszeiten. So müsste die tägliche Normalarbeitszeit von derzeit maximal 10 auf 12 Stunden ausgeweitet werden dürfen. Und auch der Durchrechnungszeitraum, in dem Überstunden ohne Zuschläge in Freizeit abgegolten werden, müsse auf zwei Jahre verlängert werden.

Zu diesen schon recht bejahrten Forderungen meldet die Branche auch neue Wünsche an. So will sie aus den im Herbst anstehenden Versteigerungen von Mobilfunkfrequenzen zusätzliche Fördermittel für Forschung und Entwicklung. Von den Mindesterlösen aus der Auktion in Höhe von 526 Millionen Euro müssten zumindest 100 Millionen in den Bereich IKT fließen. 40 Millionen davon sollen zusätzlich in Forschung gesteckt werden, 60 Millionen in den dringend notwendigen Ausbau der IKT-Infrastruktur. Zusätzlich müsste ein Viertel der über die Mindestsumme hinaus gehenden Versteigerungserlöse ebenfalls der Elektro/Elektronikbranche zugute kommen. Roitner: „Das Geld kommt ja aus der Branche und sollte daher nicht zur Gänze in der Wohnbauförderung verschwinden.“