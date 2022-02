FMA-Finanzierung: Wie die Grünen die Bankenaufseher retteten

In den meisten EU-Ländern allerdings kommen die Banken ausschließlich selbst für ihre Aufsicht auf. Für die Grünen ist es nicht nachvollziehbar, „dass diese Kosten von der Allgemeinheit statt von den Banken selbst getragen werden“.

Fragt sich, ob Ettl eine weitere Vorstandsperiode schafft. Sein Vertrag läuft im Februar 2023 aus, die Entscheidung muss spätestens im Herbst fallen. Ettl setze deswegen so stark auf Green Finance, um sich bei den Grünen beliebt zu machen, argwöhnt man in der ÖVP. Als Ettls Angstgegner gilt Josef Meichenitsch. Der ehemalige Büroleiter von Grünen-Chef Werner Kogler kommt aus der FMA und wechselte als Abteilungsleiter in der Notenbank, wo ihm gute Arbeit attestiert wird.