Flugverkehr: Landeverbote und Streit ums Geld

Urlaub, offene Grenzen, keine Flugverbindung. Für viele wird das heuer Realität. Am Dienstag wurde die Liste jener Staaten verlängert, aus denen zur Eindämmung der Pandemie keine Flugzeuge mehr in Österreich landen dürfen. Statt bisher acht Staaten und einer Region Italiens sind es ab Donnerstag 18 Staaten. Betroffen sind Flugzeuge aus allen Ländern des Westbalkans, aus Bulgarien, Rumänien, der Republik Moldau sowie Ägypten.

Das wirkt sich auch auf das AUA-Streckennetz aus: Aktuelle Verbindungen aus Belgrad, Bukarest, Kairo, Podgorica, Sarajevo, Sibiu, Skopje, Sofia, Tirana und Varna nach Wien-Schwechat müssen zumindest bis Ende Juli gestrichen werden. Bei der AUA kam schon in der Vorwoche „ein großer Schwung von Stornos“, wie AUA-Sprecher Peter Thier bestätigt. 60 Prozent des vor Corona geplanten Sommerflugprogramms wurden gestrichen. Es habe aber keine Stornos von neu – also nach der Krise – aufgelegten Flügen gegeben, betont Thier. Abgesehen freilich von jenen, die aufgrund der Reisebeschränkungen notwendig wurden. „Wir versuchen, Stabilität in unseren Flugplan zu bringen, aber das ist gar nicht so einfach.“