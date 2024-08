AUA-Chefin Mann: "Ticketpreise werden weiter steigen"

Wegen intransparenter Zusatzgebühren bei ihren Flugtickets wurden die AUA so wie auch die Ryanair zuletzt vom VKI gerüffeltt. Mann rechtfertigt die Zusatzgebühren mit den Erwartungshaltungen der Fluggäste. "Die Ansprüche von Gästen haben sich verändert. Sie erwarten sich, dass es günstig ist und das sie für nur das bezahlen, was sie wirklich benötigen."

Fliegen könnte in den nächsten Jahren wegen der Umsetzung von Umweltauflagen erneut teurer werden. "Ich erwarte kurzfristig keine weiteren Preissteigerungen, aber mittelfristig schon, weil in den nächsten fünf bis 10 Jahren Regulierungskosten auf uns zukommen", sagte AUA-Chefin Annette Mann im Ö1 Journal zu Gast am Samstag.

Mann bestätigte im Interview auch Gerüchte, wonach die Lufthansa drohte, den neuen Boeing-Dreamliner keine AUA-Lackierung zu verpassen, falls es bei den KV-Verhandlungen weiter eskalieren sollte. "Für uns als Management war klar, wenn der KV eskaliert, dann können wir nicht wachsen in Österreich", so Mann. Die fehlende Lackierung werde nun nachgeholt.

Wien-Klagenfurt bleibt

Zum Streit um klimaschädliche Inlandsflüge verteidigte die AUA-Managerin die wieder aufgenommene Verbindung Wien-Klagenfurt. Die meisten Fluggäste würden gar nicht nach Wien wollen, sondern nur von dort weiterfliegen. Gäbe es die Verbindung nicht, würden die Passagiere daher nicht automatisch auf die Bahn umsteigen, sondern sich andere Wege suchen. Generell verdiene die AUA kein Geld mit Kurzstreckenflüge, aber es sei für die Regionen wirtschaftlich wichtig. Eine Verbindung nach Graz oder Salzburg soll es auch weiterhin nicht geben.

Auf die Frage, wie oft sie selbst in den Flieger steige, antwortete sie. "Beruflich bin ich relativ oft auf der Kurzstrecke unterwegs, so ein bis zwei mal in der Woche und privat fliege ich ein bis zwei Mal jährlich in den Urlaub".