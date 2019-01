Flughafen Wien weiter im Steigflug - 27 Millionen Passagiere abgefertigt

Im Vorjahr setzte der Flughafen Wien seinen Steigflug in Sachen Passagiere fort: Erstmals in der Flughafen-Geschichte wurde am Standort Wien bei den Passagieren die 27-Millionen-Personen-Latte überflogen.

"Mit über 27 Millionen Reisenden am Standort Wien war 2018 wieder ein Rekordjahr. Wachstumstreiber am Flughafen Wien waren vor allem Austrian Airlines, gefolgt von Laudamotion und der easyJet-Gruppe. Insgesamt gab es eine starke Ausweitung des Low Cost-Angebots, insbesondere durch die Eröffnung der neuen Basen von Wizz Air, Laudamotion und Level", sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG. "Darüber hinaus hat sich die Langstrecke überaus gut entwickelt. Wir blicken auch sehr zuversichtlich auf das Jahr 2019 und rechnen mit einem weiteren Passagierwachstum von rund zehn Prozent auf rund 30 Millionen Passagiere in Wien."

Unter weiter sagt er: "Wachstumsimpulse erwarten wir durch den weiteren Ausbau im Low Cost- Bereich und durch die beschlossene Umflottung bei Austrian Airlines am Standort, sowie durch weiteres Wachstum auf der Langstrecke, insbesondere durch AUA, Air Canada und ANA."