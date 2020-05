Intrigen, Pornos, Interventionen

Da entdeckte die Revision "nicht nur umfangreiches, pornografisches Material, sondern auch Korrespondenz, die eine sofortige Auflösung des Dienstverhältnisses unabdingbar machte", argumentiert der Flughafen. Edlinger wurde 2014 fristlos gefeuert, er klagte umgehend.

Was aber war so brisant an den E-Mails an einen hochrangigen Funktionär der Wiener SPÖ?

Laut Flughafen ersuchte Edlinger um Intervention, er war davon überzeugt, "dass ich für diese Position aufgrund der Informationen in der Ausschreibung der Idealbesetzung am nächsten liege".

Edlinger wirft Jäger vor, parteipolitisch motivierte Management-Entscheidungen zu treffen. Und sich von seinem Kollegen Ofner unterbuttern zu lassen, dem er massive politische Einflussnahme bei Postenbesetzungen vorwirft. Ofner färbe den Flughafen schwarz ein. Ersuchen an den Parteifunktionär (Name der Redaktion bekannt): "Wenn Wien uns sozialdemokratischen Mitarbeitern helfen will, dann macht es bitte solange noch etwas möglich ist".

Beide Vorstände fühlen sich verleumdet.

Edlingers Parteifreund soll tatsächlich versucht haben, bei Bürgermeister Michael Häupl und Finanzstadträtin Renate Brauner zu intervenieren, blitzte aber ab.

2011 noch hatte Edlinger sein Netzwerk in der Wiener SPÖ für die Vorstandsbestellung seines damals guten Bekannten Jäger eingespannt. So werden Freunde zu Feinden.

Die Revision stellte in Edlingers IT auch noch eine Datei mit 1171 pornografischen Fotos und 24 Videos sicher. Laut Flughafen "nicht nur als Teil eines größeren E-Mail-Verteilers empfangen, sondern diese gezielt gesammelt und akribisch in einem Ordner abgelegt". Die Versendung des erotischen Materials (von einem Mitarbeiter) sei über ausdrückliche Aufforderung erfolgt: "Wenn du etwas hast, dann schick’s mir". Edlinger habe, so der Vorwurf, auch selbst Material an Mitarbeiter versandt.