Flughafen-Wien: Erstmals mehr als 100.000 Passagiere an einem Tag abgefertigt

Die Geschäfte des Flughafen Wien sind weiter im Aufwind. „Die Flughafen-Wien-Gruppe setzt ihre Wachstumsentwicklung im ersten Halbjahr 2018 erfolgreich fort. Umsatz und Nettoergebnis sind deutlich gestiegen und der Finanzausblick ist mit einem erwarteten Nettoergebnis in der Höhe von mehr als 148 Millionen Euro für das Gesamtjahr sehr positiv. Und der Flughafen-Standort wächst stetig weiter: Anfang Oktober eröffnet das neue Gesundheitszentrum am Standort, DHL errichtet einen Logistikcampus und durch neue Airline-Basen und Betriebsansiedlungen entstehen 2018 rund 2.500 neue Jobs in der Airport City und der Airport Region“, sagte Dr. Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG am Dienstag.

„2018 wird einen Rekordsommer für den Flughafen Wien bringen, im Juli konnten wir erstmals mehr als 100.000 Passagiere an einem Tag verzeichnen. Auch für die zweite Jahreshälfte sind wir zuversichtlich: Zahlreiche neue Flugangebote, wie eine neue Langstreckenverbindung nach Shenzhen in China, neue Destinationen in Europa und mehrere Frequenzerweiterungen stehen bereits fest. Wir gehen daher von mehr als 8 Prozent Passagierwachstum in der Gruppe und 6 Prozent am Standort Wien aus.“, sagt Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.