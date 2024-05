Die Flughafen Wien AG hat am Vienna Airport in Schwechat wie in der ganzen Gruppe im ersten Quartal mehr Passagiere abgefertigt sowie Umsatz und Gewinn gesteigert. Die Zahl der Fluggäste in der Gruppe mit den Flughäfen Malta und Kosice (Slowakei) stieg um 13,8 Prozent auf 7,6 Millionen, alleine in Wien-Schwechat gab es ein Plus von 11 Prozent auf 5,9 Mio. Reisende. Der Umsatz stieg insgesamt um 16,6 Prozent auf 210,3 Mio. Euro, der Gewinn um 48,9 Prozent auf 37,2 Mio. Euro.

Der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) kletterte um 33,6 Prozent auf 46,5 Mio. Euro, teilte die Flughafen Wien AG am Donnerstag mit. Die leicht angepassten Erwartungen fürs Gesamtjahr sehen nun einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro und einen Gewinn von gut 220 Mio. Euro vor.