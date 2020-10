Flughafen-Vorstand: "Europa schadet sich selbst"

Am Airport Wien-Schwechat ist es beunruhigend still. Die Zahl der Passagiere ist nochmals eingebrochen, gegenüber dem Vorjahr auf 15 Prozent. Der Flughafen hat jetzt einen Versuch für Schnelltests gestartet, um zu verhindern, dass infektiöse Personen an Bord gelangen.

Die Entscheidung über den Bau der 3. Start- und Landepiste könne erst nach der Krise getroffen werden, sagt Flughafen-Vorstand Günther Ofner. In Sachen Klimaschutz hofft er sehr auf synthetischen Treibstoff. Der Gewerkschaft Vida attestiert Ofner mangelnde Einsicht in ein Sparpaket bei der Flugsicherung Austro Control.