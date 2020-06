Luftkampf mit ungleichen Waffen

Nicht einmal 50 Kilometer vom Flughafen Wien entfernt hat man hochfliegende Pläne. Als regionale Drehscheibe will der Flughafen Bratislava im Wettbewerb der europäischen Hubs mitspielen. Bratislava sei endlich ein Faktor "auf Europas Luftfahrt-Landkarte", sagt Airport-Chef Ivan Trhlik. Im Luftraum der slowakischen Hauptstadt ist tatsächlich viel in Bewegung. Der irische Billigflug-Riese Ryanair hat die slowakische Hauptstadt zur Basis für Europa-Strecken erklärt, wird ab März 2015 fix zwei Maschinen stationieren und 17 Destinationen anfliegen. Die Air-Berlin-Tochter Niki hebt ab April nach Brüssel und Palma de Mallorca ab. Seit wenigen Wochen startet flydubai in die Emirate. Die junge Airline vom Golf will die Frequenzen ab Jänner aufstocken. Ab 2015 könnte die slowenische Adria Airways, Mitglied der Star-Alliance der Lufthansa, eine Verbindung nach München anbieten. Sodass Trhlik 2015 mit "einigen Hunderttausend Passagieren" zusätzlich rechnet und in zwei Jahren von 1,37 auf zwei Millionen Fluggäste kommen will.