Fluggastzahlen auf Niveau von 1992

Die Flughäfen Innsbruck und Salzburg befördern einen Großteil der Passagiere im Winter und profitierten dadurch von den noch nicht betroffenen ersten Monaten des Jahres 2020, so die Statistik Austria. Sie verzeichneten daher die geringsten relativen Abnahmen. In Innsbruck verringerte sich die Zahl der Fluggäste um 57 Prozent auf 487.437, in Salzburg um 61 Prozent auf 669.790.

Die überwiegende Mehrheit (fast 86 Prozent) der aus Österreich abfliegenden Passagiere steuerte ein Reiseziel in Europa an. Dabei wurden insbesondere Deutschland, das Vereinigte Königreich, Spanien, Italien und Griechenland angeflogen. Außerhalb Europas wurden auf Flugzielen in die USA die meisten Fluggäste gezählt.