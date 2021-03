Flixbus nimmt den Betrieb wieder auf

Der Fernbusbetreiber Flixbus nimmt seinen Betrieb in Deutschland wieder auf, innerösterreichische Verbindungen werden vorerst noch nicht angeboten.

Ausgewählte internationale Verbindungen sind aber buchbar, insgesamt sind 20 Ziele in Deutschland ab Österreich erreichbar, so Flixbus zur APA. Außerdem werde es Fahrten nach Kroatien, Frankreich, Schweiz, Tschechien, Belgien, Luxemburg und Slowenien geben.

"Zum Start binden wir Graz, Wien, Salzburg, Villach, Bregenz und Linz wieder an unser internationales Netz an. Tickets für Verbindungen sind bereits ab 6,99 Euro auf der Website und in der mobilen App verfügbar.