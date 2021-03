Aufstand bei den vida-Gewerkschaftern

Betriebsräte und Mitarbeiter der Westbahn werfen der vida vor, regelrechte Kampagnen gegen die vom Industriellen Hans Peter Haselsteiner gegründete ÖBB-Konkurrenz zu führen. Bis hin zum Vorwurf des Lohndumpings auf Plakaten und in Aussendungen. „Seit unserer Gründung 2011 ist die Westbahn der vida ein Dorn im Auge. In der Tat sind unsere Einstiegsgehälter um 300 bis 400 Euro höher als bei den ÖBB. Die Westbahn zahlt darüber hinaus noch ein höheres Bruttogehalt, wenn Lokführer eine gewisse Anzahl an Erfahrungsjahren mitbringen“, sagt Triebfahrzeugführer Reschreiter.

Abschiedsmail eines Lokführers

Die Gemüter erhitzten sich dann so richtig am geplanten, Corona-bedingten Abbau von 100 Westbahn-Mitarbeitern. Der Betriebsrat konnte die Zahl der Kündigungen auf 50 hinunter verhandeln, dafür gibt es aber keinen Sozialplan. Nach außen habe die vida die Halbierung der Kündigungen als Erfolg auf ihre Fahnen geheftet, obwohl die Gewerkschaft dazu nichts beigetragen habe.

Ein Abschiedsmail eines Lokführers an die vida bringt die Enttäuschung unter den Mitarbeitern und die aktuelle Stimmungslage auf den Punkt. Wer Eisenbahner sei, „der lebt auch ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl“, argumentiert der mittlerweile Ex-Gewerkschafter. In der großen Familie Eisenbahn sollte es keine Rolle spielen, „ob es sich um staatlich finanzierte oder privat finanzierte Eisenbahnunternehmen handelt. Immerhin leben wir in Gemeinschaft draußen im Betriebsdienst jeden einzelnen Tag“.