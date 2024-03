Streiks bei Fluglinien und Bahn auch auf der Tourismusmesse Thema

Ob Flugzeug oder Bahn, die An- und Abreise zur weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin diese Woche bereitet auch zahlreichen Besuchern streikbedingt Kopfschmerzen. Am Donnerstag und Freitag streiken die deutschen Lokführer, an diesen beiden Tagen auch das Bodenpersonal der Lufthansa. Dem nicht genug, gibt es am Freitag erneut eine stundenlange Betriebsversammlung der AUA-Mitarbeiter, 150 Flüge fallen aus.