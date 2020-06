Fixe Spritpreise auf dem Prüfstand

Seit 26 Jahren steht Andreas Weltler praktisch täglich an den Zapfsäulen seiner "Johanna Garage" im 5. Wiener Gemeindebezirk. Die Diskonttankstelle hat er von seinem Vater übernommen und auch der Großvater besaß "zwei Straßen weiter" eine Tankstelle. Kurzum, der Mann hat Benzin im Blut. Die Arbeit mache noch immer Freude, auch wenn die wirtschaftliche Situation in den vergangenen Jahren schwieriger geworden sei. "Die Margen werden immer geringer." Die Zeiten, in denen der Vater noch 1,50 Schilling pro Liter Benzin verdient habe, seien lange vorbei. Weltler müsse sich unterm Strich mit rund einem Cent zufrieden geben.

Die neue Spritpreisregelung an reiseintensiven Wochenenden sei eine weitere Schikane, die vor allem die kleinen Eigenhändler treffe. Den großen Markentankstellen sei die Fixpreis-Regelung weitgehend egal, konstatiert Weltler. Er sei nun mit der Situation konfrontiert, am Mittwoch noch nicht wissen zu können, welchen Sprit-Einkaufspreis er am Freitag haben werde. Sein Umschlag sei so hoch, dass er praktisch täglich beliefert werde. Im schlimmsten Fall werde das Wochenende ein Verlustgeschäft.