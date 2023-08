Firmen- und Privatinsolvenzen 2023 deutlich gestiegen

Im ersten Halbjahr 2023 gab es in Österreich 7.642 Firmen- und Privatinsolvenzen, das ist ein Plus im Jahresvergleich von 6,8 Prozent. Wobei die Firmeninsolvenzen um zehn Prozent zulegten, pro Werktag gab es 21 Pleiten, so der Gläubigerschutzverband Creditreform. Besonders hervor stechen hier die Industrie und der Tourismus mit den höchsten Zuwächsen bei den gestrauchelten Firmen. Für das Gesamtjahr werden 5.500 Firmeninsolvenzen vorausgesagt.

