Finanzskandal im Vatikan: Kardinal auf der Anklagebank

Becciu hatte über viele Jahre hinweg eine Schlüsselposition als Substitut im Staatssekretariat des Vatikans inne. Unter ihm investierte die Kurie 2018 und 2019 mehrere hundert Millionen Euro unter anderem in eine Luxusimmobilie im Londoner Stadtteil Chelsea. Am dubiosen Immo-Geschäft verdienten vor allem die Vermittler und das engste Umfeld des Würdenträgers. So erhielt etwa Cecilia Marogna, eine enge Vertraute von Kardinal Becciu, Hunderttausende Euro – angeblich für Wohltätigkeitszwecke.