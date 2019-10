Finanzminister will bei IWF-Jahrestagung für Standort werben

Auch für das kommende Jahr revidierte die Finanzorganisation ihre Schätzung nach unten. Für 2020 erwartet sie nun ein Wachstum von 3,4 Prozent, statt der bisher vorhergesagten 3,5 Prozent. Für Österreich haben sich die Aussichten ebenfalls eingetrübt. Die Schätzung für 2019 wurde vom IWF von 2,0 Prozent BIP-Anstieg auf 1,6 Prozent gesenkt. Für 2020 werden dagegen unverändert 1,7 Prozent Wachstum erwartet.

"Auch wenn die Prognosen für Österreich nur leicht gesenkt wurden, so werden wir dennoch die Auswirkungen der getrübten Konjunktur in Form von weniger Steuereinnahmen spüren", so Müller. Aus dem Finanzministerium kam unlängst eine unerwartet pessimistische Budgetprognose. Während die heimischen Wirtschaftsforscher auch 2020 mit Überschüssen rechnen, erwartet der Finanzminister die Rückkehr in die roten Zahlen. Laut Budgetplan wird mit einem gesamtstaatlichen Defizit von 0,1 Prozent des BIP gerechnet. Der Schuldenstand soll 2020 dennoch auf 67,5 Prozent sinken und damit erstmals seit der Finanzkrise wieder unter 70 Prozent des BIP liegen.