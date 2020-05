Finanzmärkte im Griff der Notenbanker

Letzter Auftritt von Ben Bernanke als Boss der mächtigen US-Notenbank Fed. Am Wochenende macht er seiner Nachfolgerin Janet Yellen Platz. Zum Schluss muss er noch einen schweren Brocken bewältigen. Im Dezember hat er das Anleihen-Kaufprogramm der Fed von 85 auf 75 Milliarden Dollar gesenkt. Salopp gesagt heißt das: Der breite Geldstrom, der in die Finanzwelt fließt, fällt etwas schmäler aus.

Obwohl das die Schwellenländer unter Druck bringt, hielt Bernanke am Mittwoch (wie erwartet) an seinem Fahrplan fest: Die Liquiditätszufuhr wird also ab Februar auf 65 Milliarden Dollar pro Monat reduziert. "Durch die Straffung werden Investments in den vergleichsweise riskanten Schwellenländern relativ zu den sicheren US-Staatsanleihen unattraktiver“, erklärt Monika Rosen-Philipp, Chefanalystin im Private Banking der Bank Austria. Die Konsequenz: Investoren ziehen Geld aus den Emerging Markets ab. Zuletzt haben Investoren schon massiv Wertpapiere aus den Schwellenländern abgestoßen, was dort zu heftigen Kursstürzen der Landeswährungen führte.