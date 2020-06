Lehre statt Leere

Bisher reichte es, sich als Finanzdienstleistungsassistent registrieren zu lassen. Dann war Beratung auch ohne viel Vorwissen möglich. Diese Assistenten – derzeit sind es noch rund 3300 – wird es nach einer Übergangsfrist ab Ende August 2014 gar nicht mehr geben. Dann dürfen nur noch geprüfte Wertpapiervermittler tätig sein.

Der Fachverband setzt sich auch dafür ein, dass in den Schulen mehr Finanzwissen vermittelt wird. "Eine Stunde pro Woche in den letzten zwei Schuljahren wäre gut", meint Verbands-Geschäftsführer Bohrn. Wissende Kunden und wissende Berater – so könnte vermieden werden, dass falsche Anlageprodukte gewählt werden.

Auch für Otto Lucius, Chef der Bankwissenschaftlichen Gesellschaft, hängt vieles vom Finanzwissen von Beratern und Konsumenten ab. "Auch Berater müssen mit Wissen aufgerüstet werden." Sonst würden Kunden vermehrt zu Direktbanken flüchten. Berater müssten sich zudem vom reinen Wertpapierverkauf lösen und künftig eine umfassende Finanzplanung anbieten.

Auf der Konsumentenseite ortet Lucius einen "Finanz-Analphabetismus", viele Kunden wären leichte Beute für Scharlatane.

Helfen würde hier auch ein Wechsel von Provisionen hin zur Honorarberatung (siehe dazu Beitrag unten). "Das ist die Zukunft, wir müssen die Kunden davon überzeugen", ist Lucius überzeugt. Für anständige Leistung müsse anständig gezahlt werden. Die Finanzdienstleistungskaufleute, die in die Branche hineinwachsen, werden später vielleicht davon profitieren können.