Fiat einigt sich vorläufig Frankreich wegen Fusion mit Renault

Fiat Chrysler und Frankreich haben sich vorläufig auf die Bedingungen des Zusammenschlusses des Autobauers mit Renault geeinigt. Das bedeute jedoch nicht, dass der Verwaltungsrat von Renault nun automatisch dem Vorhaben zustimme, sagten zwei mit den Verhandlungen vertraute Personen am Mittwoch.

Am Abend wollte der Verwaltungsrat von Renault weiter über den gut 30 Milliarden Euro schweren Zusammenschluss mit Fiat Chrysler beraten. Der französische Staat, der 15 Prozent an Renault hält, wollte mehr Einfluss bei der Fusion und Job-Garantien. Weder Renault, Fiat noch die französische Regierung wollten sich zu den Informationen äußern.

Finanzminister sieht keinen Grund zur Eile

Frankreichs Finanzminister Bruno Le Maire hatte am Mittwoch erklärt, es gebe keinen Grund zur Eile. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Donnerstagausgabe) sagte er, die französische Strategie der Staatsbeteiligungen an Industrieunternehmen sei falsch gewesen. Daher nehme es die Regierung hin, wenn im Zuge der geplanten Fusion der beiden Autobauer der Staatsanteil bei Renault auf 7,5 Prozent verwässert werde. "Wenn die Staatbeteiligung ein Garant für Erfolg wäre, dann hätten wir nicht in zehn Jahren eine Million Industriearbeitsplätze verloren."