Fiat Chrysler will Fusion mit PSA Anfang 2021 umsetzen

FCA will auch stark in die Tochter Alfa Romeo investieren. "Alfa Romeo hat eine sehr vitale Zukunft vor sich. Wir werden das Spektrum der Modelle erweitern", sagte Manley. Er kündigte Synergien zwischen den beiden Marken Alfa Romeo und Maserati an. FCA plane Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden Euro für Maserati. "Ich hoffe, dass dies das letzte Jahr Maseratis mit Verlusten sein wird", erklärte Manley.

Fiat Chrysler hat von der Regierung in Rom eine dreijährige Kreditlinie im Wert von über 6,3 Mrd. Euro erhalten, die die Bank Intesa Sanpaolo zur Verfügung stellen soll. Der Autobauer unterstrich, das Geld solle dazu dienen, die Fabriken in Italien wieder auf Touren zu bringen und die dortigen Zulieferer zu bezahlen.