Fertighausfirma Zenker kündigt 90 Mitarbeiter

„Leider ist bei der gegebenen Kostenstruktur eine Produktion am Standort Veitsch wirtschaftlich nicht sinnvoll“, erklärt Christian Feiner, Co-Geschäftsführer der Zenker Hausbau GmbH in einer Aussendung. Die Produktion soll ins niederösterreichische Schrems an den Produktionsstamdort der ELK-Häuser-Gruppe verlagert werden. Alle bestellten Zenker Häuser würden laut APA ordnungsgemäß und zeitgerecht produziert und ausgeliefert, hieß seitens des Unternehmens. Der Markt gilt als anspruchsvoll unter vielen Mitbewerbern, erst im vergangenen Jahr hatten zwei Kärntner Fertighaus-Hersteller Insolvenz anmelden müssen.