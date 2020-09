Felix Austria zieht Gurkerlproduktion aus Mattersburg ab

Der Lebensmittelhersteller Felix Austria produziert in Mattersburg keine Gurken mehr, wie die Wochenzeitung "BVZ" berichtet. Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit sei ein umfassendes Investitionsprogramm gestartet worden, in dessen Rahmen die Auslagerung notwendig sei, zitiert die Zeitung Felix-Marketingleiter Gulliver Wagner. Auf den Personalstand habe der Schritt keine Auswirkungen, wurde betont.

Am Standort Mattersburg werde speziell in den Bereichen Ketchup, Tomatenprodukte, Sugos, Soßen und Mayonnaise in moderne Technologie und in eine kosteneffiziente und nachhaltige Produktion investiert.