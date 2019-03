Feiertage abschaffen und in Urlaubstage umwandeln

KURIER: Es wird immer wieder behauptet, Sie würden der Regierung neoliberale Ideen einflüstern. Sind Sie der Einflüsterer der Regierung?

Georg Kapsch: Erstens bin ich nicht der Einflüsterer der Regierung, sondern ein Diskussionspartner. Zweitens bin ich kein Neo-Liberaler, sondern ein Sozial-Liberaler.

Was heißt für Sie sozialliberal?

Dass der wirtschaftliche Liberalismus untrennbar mit der gesellschaftspolitischen Verantwortung verknüpft sein muss.

Wie beurteilen Sie die Leistung der Regierung?

Die Leistungen der Regierung, die den Wirtschaftsstandort betreffen, betrachte ich positiv. Es gibt aber auch Themen, bei denen ich anderer Meinung bin.

Zum Beispiel?

Die Migrationspolitik.

Ist Österreich da aus Ihrer Sicht ein weltoffenes Land?

Wir könnten offener sein. Wir bewegen uns in eine Richtung, in die wir uns sowohl von der Grundeinstellung, als auch von der Diktion her nicht bewegen sollten. Ein Paradebeispiel dafür ist die Bezeichnung „Ausreisezentrum“.

Ihr Verhältnis zur FPÖ….

….ist in Summe neutral. Mit Übereinstimmungen in Standortfragen und großen Differenzen bei gesellschaftspolitischen Fragen.