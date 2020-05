Fehler bei Biomasseanlagen führt zu Pleite

Die Schulden werden mit 3,6 Millionen Euro beziffert, die Aktiva betragen rund 2,65 Millionen Euro, davon entfallen 1,8 Millionen Euro auf Banken. Die Betriebsliegenschaft in Villach-Landskron ist einem Pfandrecht in Höhe von einer Million Euro der Kärntner Sparkasse belastet. Die finanziellen Mittel für den Fortbetrieb sollen aus dem laufenden Geschäft lukriert werden. Rund 1,6 Millionen Euro dürften heuer noch umgesetzt werden. Weitere Aufträge in Höhe von 1,5 Millionen Euro sollen in Aussicht sein.