Fed erlaubt US-Banken nach Stresstest wieder Aktienrückkäufe

Die großen US-Banken zeigen sich stabil in der Corona-Krise und dürfen daher in begrenztem Umfang wieder Gelder an ihre Aktionäre ausschütten. Das ist das Ergebnis eines Stresstests, dem die Notenbank (Fed) die Kreditinstitute unterzogen hatte. Demzufolge sind diese gut gerüstet, um einen möglichen Konjunktureinbruch überstehen zu können.

"Die Resultate bestätigen, dass große Banken weiterhin Kredite an Haushalte und Firmen vergeben können auch im Falle einer künftigen starken und ungünstigen wirtschaftlichen Wende", erklärte Fed-Vize Randal Quarles am Freitag. Führende Geldhäuser wie JPMorgan Chase und Goldman Sachs kündigten umgehend an, ihre Aktienrückkäufe zu Beginn kommenden Jahres wieder aufzunehmen.