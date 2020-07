EZB mahnt Banken: Keine Gewinnausschüttung 2020 wegen Coronakrise

Die FMA appelliert an die heimische Finanzinstitute, aufgrund der Coronakrise umsichtig zu agieren: "Angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit aufgrund der globalen COVID-19-Krise ist jetzt nicht die Zeit, um über Dividenden, Aktienrückkäufe oder umfangreiche Vergütungspakete zu diskutieren", so die FMA-Vorstände Helmut Ettl und Eduard Müller am Dienstag in einer Aussendung. Die Finanzmarktaufseher rufen die Österreichs Banken und Versicherungsunternehmen dazu auf, ihre gute Kapitalbasis zu erhalten und weiter zu stärken, um die österreichische Wirtschaft bei einem raschen Aufschwung kraftvoll unterstützen zu können.

Die am 27. März 2020 von den Bankenaufsehern veröffentlichten Empfehlungen zum Dividendenstopp wurde nun zumindest bis zum Jahresende verlängert. "Der Aufbau starker Kapital- und Liquiditätspuffer seit der letzten Finanzkrise hat es den Banken in dieser Krise ermöglicht, weiterhin Kredite an private Haushalte und Unternehmen zu vergeben und damit zur Stabilisierung der Realwirtschaft beizutragen", begründete der Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, die Verlängerung des Dividendenstopps um drei Monate. "Umso wichtiger ist es, die Banken zu ermutigen, ihre Kapital- und Liquiditätspuffer jetzt zu nutzen, um sich weiterhin auf diese übergeordnete Aufgabe zu konzentrieren: die Kreditvergabe."

Bisher hatte die EZB an Banken appelliert, mindestens bis zum 1. Oktober dieses Jahres keine Dividenden an ihre Aktionäre auszuzahlen. Viele Banken strichen in der Folge geplante Gewinnausschüttungen für das Geschäftsjahr 2019 oder verringerten diese zumindest. Die Finanzinstitute haben aber noch die Möglichkeit, Dividenden in Form von eigenen Aktien auszuschütten. Dies schmälert die Eigenkapital-Basis nicht. Diese Variante wurde von der EZB in ihrem aktuellen Beschluss nicht eingeschränkt.