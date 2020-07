BAWAG-Gewinn stürzt im ersten Halbjahr ab

Die BAWAG hat ihren Nettogewinn im ersten Halbjahr wegen höherer Risikokosten von rund 219 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf 122 Mio. Euro (minus 44 Prozent) reduziert. Trotz der anhaltenden Coronakrise rechnet das Kreditinstitut aber mit einem soliden Geschäft im Gesamtjahr. Die Dividende für 2019 und das Halbjahr 2020 will die Bank "vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Zustimmung" ausschütten

65 Mio. Euro an Risikovorsorgen wurden wegen der Coronakrise bisher zurückgestellt, wie die BAWAG am Dienstag mitteilte. Damit seien Maßnahmen für das sich eintrübende wirtschaftliche Umfeld und für Stundungen von Kundenzahlungen getroffen worden. "Im Hinblick auf unsere Vorsorgen handeln wir aus einer Position der Vorsicht, planen für das negativste Szenario und hoffen auf das Beste", so BAWAG-CEO Anas Abuzaakouk laut Aussendung.

Die Gesamtrisikokosten haben sich dadurch auf 130 Mio. Euro erhöht, das entspricht einem Anstieg um 102 Mio. Euro oder 376 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darin enthalten ist auch eine Einzelwertberichtigung für ein Exposure im Öl- und Gas-Sektor in Höhe von 16 Mio. Euro, so die Bank.