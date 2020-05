Fast-AUA-Chef geht zu Emirates

Zwischen Emirates und AUA geht der erbitterte Kampf um Landerechte Ende September in die nächste Runde. Im Frühjahr erhielten die Wüstenflieger im letzten Moment die Genehmigung, für den Sommerflugplan von einer auf zwei Tagesverbindungen Wien-Dubai aufzustocken. Anfang August saßen Vertreter der Airlines und der Außenministerien für den mit 27. Oktober beginnenden Winterflugplan bei zwischenstaatlichen Gesprächen in Dubai zusammen, man trennte sich ohne Ergebnis. Ende September wird weiterverhandelt.

Die AUA wirft Emirates vor, mit unfairen Wettbewerbspraktiken die Langstrecke zu ruinieren. Für Emirates-Österreich-Chef Martin Gross lächerlich: "Wir sind doch keine Bedrohung für die AUA", sagte Gross gestern, Montag, am Rande eines Luftfahrtsymposiums in Wien. Von den täglich 250 zusätzlichen Passagieren durch die zweite Wien-Verbindung würden lediglich 100 von Dubai zu weltweit insgesamt 53 Destinationen weiterfliegen. Die AUA biete täglich rund 1500 Langstrecken-Sitze an. Zum Wechsel von Antinori, der offiziell noch nicht bestätigt ist, wollte Gross keinen Kommentar abgeben.



Spekulationen, Emirates könnte bald drei Mal täglich von Österreich abheben und mit dem Riesenvogel Airbus A-380 am Flughafen Wien landen, tat Gross als "nicht aktuell" ab. Man expandiere schrittweise und am neuen Terminal Skylink könne der A-380 noch nicht andocken. Wobei der Flughafen technisch durchaus umrüsten könne, meinte dazu Airbus-Manager Alan Pardoe: "Never say never."