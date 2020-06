Faser-Preise drücken Lenzing-Gewinn

Der OÖ Hersteller von Zellulosefasern, Lenzing, hat im ersten Quartal den weltweiten Rückgang der Faserpreise zu spüren bekommen. „Wir haben kein Mengen- und kein Auftragsproblem“, betont Lenzing-Chef Peter Untersperger. Doch im Gefolge des deutlichen Verfalls der Baumwollpreise (minus 50 Prozent zum Vorjahr) musste auch Lenzing bei seinen Faser-Spezialprodukten – Viskose, Modal, Lyocell – Preisnachlässe gewähren.

Die Verbilligung von Zellulosefasern habe sich mit minus 3,3 Prozent in Grenzen gehalten. Auslöser für den Preisrückgang sei ein großes Baumwollangebot gewesen bei gleichzeitig deutlich fallenden Importen der europäischen Textilketten aus China. Im ersten Quartal fiel das operative Ergebnis von Lenzing um ein Viertel auf 67 Millionen Euro. Der Umsatz ging um 0,7 Prozent auf 528 Millionen zurück.

Den Expansionskurs will Untersperger nicht stoppen. „Wir bleiben unserem Wachstumsziel treu.“ Fast 53 Millionen Euro wurden allein im ersten Quartal investiert – vor allem in die Kapazitätserweiterung der Tochter in Indonesien. Bis 2015 soll die Kapazität der gesamten Lenzing-Gruppe von 770.000 auf 1,2 Millionen Tonnen steigen.